PUSH уведомления

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок2 просмотра

У меня настроены Push уведомления через сервис OneSignal с SDK v16. Необходимо написать скрипт сохранения таблицу в MySQL Subscription ID из OneSignal и User_ID из DLE, чтобы я мог настроить персональные уведомления для пользователей.

DLEMySQLНаписание скриптовСоздание таблиц
месяц назад
guest_1742646832314
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров