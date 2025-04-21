Старший инженер-разработчик

Широкопрофильный инженер-разработчик и архитектор ПО. Разрабатывал веб и настольные программные решения. Работал в крупных мировых компаниях и фрилансером.

Высокий уровень английского. Обладаю дипломом бакалавра технического переводчика.

Для разработки новых сайтах в первую очередь использовал бы следующий набор технологий: Python/FastApi, Node.js/Fastify/Express, JS/ES6+, WebComponents/Stensiljs, Three.js, CSS3/Stylus/LESS, HTML5/Pug, C++, Linux, PotgreSql; Photoshop, Nginx.