Старший инженер-разработчик
Широкопрофильный инженер-разработчик и архитектор ПО. Разрабатывал веб и настольные программные решения. Работал в крупных мировых компаниях и фрилансером.
Высокий уровень английского. Обладаю дипломом бакалавра технического переводчика.
Для разработки новых сайтах в первую очередь использовал бы следующий набор технологий: Python/FastApi, Node.js/Fastify/Express, JS/ES6+, WebComponents/Stensiljs, Three.js, CSS3/Stylus/LESS, HTML5/Pug, C++, Linux, PotgreSql; Photoshop, Nginx.
Портфолио
- Фрилансер на upwork.com и другие работы4 просмотра
- Технический собеседователь6 просмотров