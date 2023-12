Фрилансер на upwork.com и другие работы

- Разные малые одностраничные сайты (SPA). Галерея изображений. Резиновый/адаптивный дизайн, ES6+, Stylus, Webpack4/Gulp4, Vue.js, Node.js.

- HTML5 Canvas Magnifying Glass - JavaScript модуль лупы элемента canvas для заказчика из ОАЭ, Дубаи (casadetech.com). Может быть применен к указанному элементу canvas и создавать эффект увеличения. Появляется только при нажатии кнопки над целевым canvas, курсор остается видимым. Есть функция указания уровня увеличения и радиуса лупы.

- VividSpectraDC Java/Jsp вебсайт для заказчика из Калгари (Канада). Осуществляется выбор индивидуальной конфигурации устройств и их характеристик для клиентов магазина аквариумов. Для входа на сайт используется встроенный механизм безопасности Tomcat 8. Пользователь, зашедший в роли управляющего сайтом, может вносить необходимые изменения в базу данных относительно данных пользователей и устройств. Стандартный пользователь может добавлять и редактировать записи аквариумов, список и параметры присоединенных к ним устройств, а также сценарии работы подсветки. Сценарии работы подсветки могут быть заданы на Html5 графике путем рисования кривой интенсивности освещения по часам суток. Интервал времени, цвет и интенсивность подсветки редактируется и могут быть сохранены как отдельный экземпляр настройки. Используя веб-сокеты, сигнал о новых параметрах может быть послан в реальном времени на соответственное устройство для цели тестирования и настройки. Видеозапись экрана работы бета-версии: http://screencast.com/t/7Ge4ubtVCy

- Java SWT браузерный апплет. Подписанный Java браузер-апплет использует библиотеку Swt, а именно её компонент браузера, объединяя его с компонентом JApplet библиотеки Swing для отображения веб страниц.

Другие проекты:

- кросс-браузерная, пиксель-в-пиксель верстка страницы - анкеты с .psd. Страница имеет стиль старого, бумажного документа. Основа разработки — Stylus, Gulp (с модулями), Javascript, ES6, CoffeeScript, Pug, БЭМ;

- Wpf мини приложение для подсчета статистики посещений, мини проект по отладке Html/Css/Javascript, тестовое Html5 drag&drop мини веб приложение, тестовое C#/F# приложение – игра Hexic (частичная функциональность), тестовое .Net приложение для синтаксического анализа вебсайтов и анализа SEO, установка и настройка операционных систем Astra и Alt Linux, Windows, работа с разделами диска, поддержка пользователей с использованием Ammyy Admin, Teamviewer.

Языки и инструменты разработки: Jetbrains WebStrorm, NetBeans, Tomcat 8, MS WebMatrix, AKVIS AliveColors, Photoshop, Siblime3, Atom, VS Code, Gulp, npm, Ngrok, Appertize.io, browserstack, Java, Applets, Servlets, Web Sockets, Html5, Pug, CSS3, Stylus, SMACSS, OOCSS, PHP, Javascript, Jquery, JqueryUi, Vue.js, Xpath, Html Agility Pack, MySql, MsSql, .Net C#, F#, WPF.



- Вебсайт whotracksme.com для заказчика из First Exact (firstexact.co.uk, Bath, UK). Сканирует клиентский компьютер с ОС Windows XP, 7, Mac, Linux на куки, используя подписанный Java апплет (в альфа версии обработка данных осуществлялась на стороне апплета, в финальной версии планировалось использовать сервлеты для этой цели) и отображает результаты, включая дополнительную информацию. Веб сайт написан на Asp.Net, использует базу данных MySql, драйвер JDBC, модули fatjar и sqlitejdbc, компоненты AWT и SWING, разные JS библиотеки и расположен на Plex сервере. Некоторые страницы сайта отображают такие динамические данные, как графики, статистику сайта в реальном времени, облако тегов, информация о куки. Присутствует страница управления сайтом, использующаяся для редактирования и добавления информации о куки в базу данных. Видеозапись экрана работы части проекта в стадии альфа версии (включая работающий апплет): http://screencast.com/t/UVveeC4QZYzF

- Проект для HoofJaw Media, LLC. Страница калькулятора для онлайн магазина динамически подсчитывает затраты на основе введенных пользователем данных.

- Проект для Fine IT Solutions (Индия). Написан на .NET C#, с использованием библиотеки iTextSharp для чтения содержимого документов PDF и записи данных в формат PDF с файла формата text/csv.

- Тестовый проект для Direct Message Lab (США, Манхеттен). Silverlight веб приложение, работающее с базой данных MsSql, и отображающее данные на график Silverlight.

- Тестовый проект для Blaze Innovation. Настольное приложение Java, использующее библиотеку Sphinx для распознавания речи и отображения результата пользователю в виде текста.

Языки, инструменты и среда разработки: .NET C#, Java, Applets, AWT, SWING, MySQL, MsSQL, Javascript, DHTML, JQuery, Asp.Net, Silverlight, WCF, Web Services, MS Web Charts, iTextSharp, Sphinx4, Photoshop CS4, Plex, Tomcat, Eclipse, WebMatrix, Visual Studio 2010.