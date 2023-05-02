У вас уже может быть свое готовое приложение, мне просто нужна курсовая работа, создавать с 0 ничего не нужно. Разработать веб-приложение или веб-сайт, отвечающий следующим требованиям: Многостраничный веб-сайт ...
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиОткрыт8 дней назад
Здравствуйте. У меня есть готовый проект Web-приложения (небольшой, это обычная курсовая работа), написанный на ASP .NET CORE + Angular. Бекенд и фронтенд на ангулар рабочие. Но мне нужно сделать клиентскую часть на REACT ...JavascriptAngularReact.jsASP.NETВеб-программирование2 заявкиЗакрыт23 дня назад
ТРЕБУЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РАЗРАБОТЧИК. ПРИ ОТКЛИКЕ УКАЖИТЕ ССЫЛКУ НА ВАШЕ ПОРТФОЛИО И ГИТХАБ. ОТКЛИКИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ. У меня есть база данных SQL Server с таблицей, содержащей первичный ключ типа bigint ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Есть сайт, на нем необходимо время от времени делать некоторые доработки, у программиста с которым работали ранее, сейчас не хватает времени. Ищу специалиста который работает с следующими технологиями: ASP .Net Web Form , ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Доброе время суток. Есть интернет-сайт на русском языке, сейчас задача - сделать перевод разделов сайта на другой язык - перевод я предоставлю. Что бы сайт можно было продолжить вести на другом языке. Сайт сделан ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Реализованы правила игры в шахматы. Нужно добавить взаимодействие клиента с сервером через ASP.NET Web API: создание шахматной партии, подключение к ней игрока, сохранение статистики в базе данных на сервере, отображение таблиц на Windows-формах. Язык программирования ...ASP.NETПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
В инди-команду требуется C#-программист с опытом работы на Шарпе в разных направлениях [url=https://asp.net/]Asp.Net[/url] или Unity. Требования: - Умение заканчивать задачи на 100% без тысяч правок после дедлайна - Подключение сторонних продуктов (библиотеки, API) по документации - Разработка собственных решений - ...UnityASP.NETПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется бэкенд и(или) фуллстак разработчик-фрилансер на удаленную работу в компанию, которая разрабатывает программное обеспечение для управления автопарком. Мы базируемся в США. Команда разработчиков, в основном, из СНГ и Южной Америки. Желательно Middle или Senior разработчики, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
В инди-команду требуется C#-программист с опытом работы на Шарпе в разных направлениях Asp.Net или Unity. [b]Требования:[/b] - Умение заканчивать задачи на 100% без тысяч правок после дедлайна - Подключение сторонних продуктов (библиотеки, API) по документации - Разработка собственных решений - ...UnityASP.NETПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
[list=1][*]Приложение представляет собой веб-интерфейс с 2 страницами: создание отдельной виртуальной машины с заданными параметрами, и инфраструктурного шаблона, включающей маршрутизаторы, коммутаторы и виртуальные машины. Приложение должно создавать различные конфигурации в виде скриптового файла путем замены определенных ...ASP.NETСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $140
Требуется исправить ошибки веб-приложения которое имеет frontend в виде расширения для браузеров Javascript и серверной частью C#, docker, entity, postgres SQL, asp.net core 3.1. В принципе у нас есть программист для фронтенда и нам нужен ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Название диплома Разработка веб-приложения для работы с медиа контентом Kinostream на базе React и ASP.NET. Нужно переделать дипломную работу основываясь на структуру. Вот диплом, здесь проект - онлайн кинотеатр написан на React + Typescript на фронте и ...TypeScriptPostgreSQLReact.jsASP.NETРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужно соединить готовую базу данных sql с программным кодом и поменять код под интернет-магазин подростковой одежды. Язык программирования asp.net core. Если будут еще вопросы отвечуБазы данных2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Потрібно зробити та оформити курсову роботу, веб додаток на c# asp.net core, звичайний ceo analyzer тікток аккаунтів, пошук по імені та відображення статистики аккаунта з динамікою зростання підписників, переглядів і т.д Докладніше обсудимо при роботіASP.NETВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Виконати лабораторну з програмуванняASP.NETПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
- $30
asp.net не большая доработка сайта Бюджет 30$ работы на 1-2 часа, оплата сразу по готовности Оставляйте телеграмм для связиASP.NETВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужен проект с нуля. сайт должен быть оптимизирован для смартфонов. Авторизация по логину паролю. нет необходимости в создании аккаунта. просто один логин. и пароль - сайт будет использоваться как софт в школе и все учителя ...ASP.NETБазы данных3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $1000
Уже есть часть кода на C# asp.net mvc pattern - надо развернуть код на MS AZURE и доработать по списку задач. Объем проекта - примерно 80 нормочасов, но разумеется оценка обсуждается с разработчиком. Оплата - ...ASP.NETВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Добрый день, коллеги! Я представляю группу фрилансеров. Мы объединились, чтобы делать заказы быстрее, лучше, больше... да и веселее. В данный момент нас 4 человека. Но будем рады видеть в своей команде как ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужен человек , который может написать приложение на C# . Задание прикрепленное . Дедлайн , 02/05/2023 . Задание должно быть выполнено исключительно на Английском языкеASP.NETРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт7 месяцев назад