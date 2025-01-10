Требуется разработать тг-бота, который будет уведомлять о текущем балансе другого тг-бота. Например, если баланс бота B опустится ниже 100$, бот A должен отправить уведомление о данном событии. Необходима реализация логики уведомлений и интеграция с API тг-ботов.
Разработка API на .NET
Требуется разработать REST API на базе .NET Core для управления данными. Основные задачи включают: Проектирование архитектуры API с учетом принципов REST и SOLID. Разработка CRUD-операций с использованием ASP.NET Core Web API. Интеграция с базами данных (SQL Server, PostgreSQL) с использованием Entity Framework Core. Реализация аутентификации и авторизации (JWT, OAuth2). Обработка ошибок и логирование с использованием встроенных средств .NET. Настройка кэширования и оптимизация производительности. Документирование API с использованием Swagger (OpenAPI). Разработка юнит-тестов для обеспечения надежности и качества кода. Необходимо обеспечить безопасность, масштабируемость и высокую производительность API для эффективного управления данными в различных средах.
Заявки фрилансеров
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