Требуется разработать REST API на базе .NET Core для управления данными. Основные задачи включают: Проектирование архитектуры API с учетом принципов REST и SOLID. Разработка CRUD-операций с использованием ASP.NET Core Web API. Интеграция с базами данных (SQL Server, PostgreSQL) с использованием Entity Framework Core. Реализация аутентификации и авторизации (JWT, OAuth2). Обработка ошибок и логирование с использованием встроенных средств .NET. Настройка кэширования и оптимизация производительности. Документирование API с использованием Swagger (OpenAPI). Разработка юнит-тестов для обеспечения надежности и качества кода. Необходимо обеспечить безопасность, масштабируемость и высокую производительность API для эффективного управления данными в различных средах.