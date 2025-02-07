Скрипт для Telegram

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок384 просмотра

Требуется сделать (или может у вас уже есть) скрипт-приложение, которое сможет копировать ранее размещенные посты в Телеграме с одного канала - в нужный мне канал, а также чтобы была возможность копирования новых постов, например появился пост на одном канале - то сразу этот пост должен появиться в другом нужном мне канале.

Написание скриптов
3 месяца назад
infinitek
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