Требуется разработать простое расширение для Google Chrome, которое автоматизирует отправку двух сообщений через WhatsApp. Необходимо использовать шаблоны сообщений с рандомизацией пауз и без перехода в мессенджер. Важно соблюсти требования к функциональности и удобству использования.
Скрипт для Telegram
Требуется сделать (или может у вас уже есть) скрипт-приложение, которое сможет копировать ранее размещенные посты в Телеграме с одного канала - в нужный мне канал, а также чтобы была возможность копирования новых постов, например появился пост на одном канале - то сразу этот пост должен появиться в другом нужном мне канале.
Заявки фрилансеров
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