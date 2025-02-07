Нужно спарсить товар

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок37 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу исполнителя который сможет спарсить товар с сайта.

Напишите в лс примерную стоимость и сроки

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Парсинг данных
3 месяца назад
Alex-Rud
Алексей 
34 года
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