Здравствуйте, вот задача:

Необходимо что бы робот заходил на сайт Ёбидоёби Барнаул и раз в 30 минут закидывал в корзину заказ и на этапе оформления смотрел время, которое сайт укажет на доставку ближайшее (типо за час доставляют сейчас или за 2 на определённый адрес). Далее записывал данные в гугл таблицу

https://barnaul.yobidoyobi.ru/