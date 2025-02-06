Программа, которая узнает время доставки

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок224 просмотра

Здравствуйте, вот задача:
Необходимо что бы робот заходил на сайт Ёбидоёби Барнаул и раз в 30 минут закидывал в корзину заказ и на этапе оформления смотрел время, которое сайт укажет на доставку ближайшее (типо за час доставляют сейчас или за 2 на определённый адрес). Далее записывал данные в гугл таблицу
https://barnaul.yobidoyobi.ru/

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