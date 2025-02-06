Требуется помощь с деплоем приложения на основе node.js и react.js на сервере ispmanager. Все файлы и база данных уже находятся на сервере, однако возникают проблемы с загрузкой статики и сохранением куки. Необходимо внести изменения в конфигурацию Nginx для исправления этих проблем.
Программа, которая узнает время доставки
Здравствуйте, вот задача:
Необходимо что бы робот заходил на сайт Ёбидоёби Барнаул и раз в 30 минут закидывал в корзину заказ и на этапе оформления смотрел время, которое сайт укажет на доставку ближайшее (типо за час доставляют сейчас или за 2 на определённый адрес). Далее записывал данные в гугл таблицу
https://barnaul.yobidoyobi.ru/
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