Помочь с деплоем приложения node.js + react.js на сервер (ispmanager)

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Закрыт6 заявок26 просмотров

Все файлы уже лежат на сервере, база также лежит там и подключена к беку, запросы работают, единственная проблема, что статика из бека не подгружается, а также куки не сохраняются. Как я понял, проблема в Nginx конфиге, по сути только его нужно подправить

Node.jsReact
3 месяца назад
vadim_losenkov
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