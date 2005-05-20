👋 Обо мне
Привет! Меня зовут Дима, я опытный веб-разработчик. Создаю удобные, быстрые и надежные веб-проекты, уделяя внимание каждой детали.
💻 Технологии
Работаю с:
✔ Frontend: HTML, CSS/SCSS, JavaScript, TypeScript, React, Vue
✔ Backend: Node.js, PHP, Python, MySQL
✔ CMS: WordPress, OpenCart, Bitrix
✔ API и платежные системы
🔥 Почему стоит работать со мной?
✅ Эффективность – беру проекты, в которых уверен, и довожу их до логического завершения.
✅ Соблюдение сроков – работаю быстро и качественно, часто сдаю проекты раньше дедлайна.
✅ Гибкость – вношу все необходимые правки в ходе работы бесплатно.
✅ Долгосрочная поддержка – помогаю с доработками и ответами даже после завершения проекта.
📌 Предпочитаю
Долгосрочные проекты с четкими требованиями.
Разработку кастомных решений под конкретные задачи.
Улучшение и оптимизацию существующих проектов.
Выбрав меня, вы получите не просто исполнителя, но и партнера, готового вложить всю свою энергию и умения в создание уникальных и успешных проектов.
📲 Связь
Telegram: @Lil_Caprio
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