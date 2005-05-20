🎯 Надежные и удобные веб-решения с индивидуальным функционалом



👋 Обо мне

Привет! Меня зовут Дима, я опытный веб-разработчик. Создаю удобные, быстрые и надежные веб-проекты, уделяя внимание каждой детали.

💻 Технологии

Работаю с:

✔ Frontend: HTML, CSS/SCSS, JavaScript, TypeScript, React, Vue

✔ Backend: Node.js, PHP, Python, MySQL

✔ CMS: WordPress, OpenCart, Bitrix

✔ API и платежные системы

🔥 Почему стоит работать со мной?

✅ Эффективность – беру проекты, в которых уверен, и довожу их до логического завершения.

✅ Соблюдение сроков – работаю быстро и качественно, часто сдаю проекты раньше дедлайна.

✅ Гибкость – вношу все необходимые правки в ходе работы бесплатно.

✅ Долгосрочная поддержка – помогаю с доработками и ответами даже после завершения проекта.

📌 Предпочитаю

Долгосрочные проекты с четкими требованиями.

Разработку кастомных решений под конкретные задачи.

Улучшение и оптимизацию существующих проектов.

Выбрав меня, вы получите не просто исполнителя, но и партнера, готового вложить всю свою энергию и умения в создание уникальных и успешных проектов.

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