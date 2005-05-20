Zet1X

Дмитро Zet1X

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
7 минут назад
8 отзывов
1 новый
🎯 Надежные и удобные веб-решения с индивидуальным функционалом


👋 Обо мне

Привет! Меня зовут Дима, я опытный веб-разработчик. Создаю удобные, быстрые и надежные веб-проекты, уделяя внимание каждой детали.

💻 Технологии

Работаю с:
Frontend: HTML, CSS/SCSS, JavaScript, TypeScript, React, Vue
Backend: Node.js, PHP, Python, MySQL
CMS: WordPress, OpenCart, Bitrix
API и платежные системы

🔥 Почему стоит работать со мной?

Эффективность – беру проекты, в которых уверен, и довожу их до логического завершения.
Соблюдение сроков – работаю быстро и качественно, часто сдаю проекты раньше дедлайна.
Гибкость – вношу все необходимые правки в ходе работы бесплатно.
Долгосрочная поддержка – помогаю с доработками и ответами даже после завершения проекта.

📌 Предпочитаю

  • Долгосрочные проекты с четкими требованиями.

  • Разработку кастомных решений под конкретные задачи.

Улучшение и оптимизацию существующих проектов.

Выбрав меня, вы получите не просто исполнителя, но и партнера, готового вложить всю свою энергию и умения в создание уникальных и успешных проектов.

📲 Связь

Telegram: @Lil_Caprio
#1Анализ кода
#1Интеграция платежных систем
#1Написание скриптов
#1Создание интернет-магазинов
#1Тестирование приложений
#1Android
#1JavaScript
#1Node.js
#2Установка плагинов
#4Настройка доменов
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#13
рейтинг фрилансера
Анализ кода
#1
1 заказ
Интеграция платежных систем
#1
1
Написание скриптов
#1
1
Создание интернет-магазинов
#1
1
Тестирование приложений
#1
1
ТОП-50
Веб-программирование
Статистика по отзывам заказчиков за 2 года

Портфолио

Отзывы заказчиков+1 новый

guest_1745420925608
15 дней в сервисе
Была
6 часов назад
$100
10 баллов
6 часов назад
Нужен сайт визитка с каталогом на wordpress
новый отзыв
WordPressДоработка сайтовСоздание сайтов
Было приятно работать с Дмитро. в ситуации где мы столкнулись с с трудностями, мы смогли легко и быстро найти компромисс и решение. Все было оперативно и продуктивно! Спасибо !
Было приятно работать с заказчиком, Возникли некоторые трудности, но нашли компромисс. Спасибо за работу, Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_1728443326146
7 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1200
10 баллов
6 месяцев назад
Разработка скрипта на JavaScript с использованием ADB
AndroidJavaScriptNode.jsНаписание скриптовТестирование приложений
Один из немногих кто взялся за такую неординарную задачу. Выполнил точно в срок с учетом всех пожеланий. Обязательно рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничество прошло отлично. Четко поставленные задачи, своевременная обратная связь. Очень приятно работать с таким профессиональным подходом. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_1725909639673
8 месяцев в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
10 баллов
8 месяцев назад
Cвязать домен с хостингом
WordPressНастройка доменовНастройка хостингаУстановка плагинов
Всё отлично, работа проделана качественно + возникли дополнительные нюансы с которыми автор справился! Выражаю благодарность)
С заказчиком приятно работать. Конкретные требования, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
marine-vardw
33 года
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$450
10 баллов
8 месяцев назад
Интернет магазин в wordpress
WordPressСоздание интернет-магазинов
Поначалу, видя, что специалист молодой, я боялась обращаться, думая, что молодые люди могут быть безответственными. Но молодой человек удивил своим высоким чувством ответственности, гибкостью, терпением и высоким профессионализмом. Я в восторге от проделанной им работы. Большое спасибо.
С Марине очень приятно и легко работать. Четко поставленная задача, конкретные требования, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Filmgo
28 лет
год в сервисе
Была
2 дня назад
$150
10 баллов
8 месяцев назад
Подключить системы оплаты на сайт
WordPressИнтеграция платежных систем
Выполнил работу быстро и качественно. Надеюсь дальнейшее сотрудничество.
Качественно поставленная задача, всегда на связи. Рекомендую!)
Ответный отзыв
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Веб-программирование
5 отзывов
$25/час
от $400от 7 дней
#23