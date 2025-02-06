WhatsApp AutoMessenger
Скрипт автоматизации рассылки сообщений в WhatsApp на Node.js с использованием ADB для управления Android-устройством.
Основные функции:
Запуск и контроль приложения:
Автоматическое открытие WhatsApp через ADB.
Проверка активного окна приложения (например, резервное копирование, ввод PIN-кода).
Обработка интерфейса:
Автоматический ввод PIN-кода при необходимости.
Закрытие и обход дополнительных окон (например, резервного копирования).
Работа с данными:
Чтение контактов из локального JSON-файла (номер телефона, имя, город, профессия).
Поиск контакта в записной книжке WhatsApp.
Отправка сообщений:
Имитирует нажатия клавиш с использованием ADB для отправки сообщений.
Координаты для нажатий вынесены в настройки для адаптации под различные устройства.
Обновление данных:
Удаление успешно обработанной задачи из исходного файла.
Добавление номера в
blacklist.jsonдля исключения повторной отправки.
Настраиваемый таймер:
Возможность задать интервалы между отправками для оптимизации работы.
Обработка блокировок аккаунта:
В случае блокировки аккаунта скрипт оповещает о бане и переходит в режим паузы, при котором дальнейшая обработка пользователей приостанавливается.
Преимущества:
Адаптивность: Работает на Windows и Linux, легко настраивается под различные модели Android.
Надежность: Встроенная обработка ошибок при поиске контакта, отправке сообщений и блокировке аккаунта.
Автоматизация: Полный цикл действий от открытия приложения до обновления файлов выполняется автоматически.