WhatsApp AutoMessenger

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3 месяца назад
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WhatsApp AutoMessenger
Скрипт автоматизации рассылки сообщений в WhatsApp на Node.js с использованием ADB для управления Android-устройством.

Основные функции:

  • Запуск и контроль приложения:

    • Автоматическое открытие WhatsApp через ADB.

    • Проверка активного окна приложения (например, резервное копирование, ввод PIN-кода).

  • Обработка интерфейса:

    • Автоматический ввод PIN-кода при необходимости.

    • Закрытие и обход дополнительных окон (например, резервного копирования).

  • Работа с данными:

    • Чтение контактов из локального JSON-файла (номер телефона, имя, город, профессия).

    • Поиск контакта в записной книжке WhatsApp.

  • Отправка сообщений:

    • Имитирует нажатия клавиш с использованием ADB для отправки сообщений.

    • Координаты для нажатий вынесены в настройки для адаптации под различные устройства.

  • Обновление данных:

    • Удаление успешно обработанной задачи из исходного файла.

    • Добавление номера в blacklist.json для исключения повторной отправки.

  • Настраиваемый таймер:

    • Возможность задать интервалы между отправками для оптимизации работы.

  • Обработка блокировок аккаунта:

    • В случае блокировки аккаунта скрипт оповещает о бане и переходит в режим паузы, при котором дальнейшая обработка пользователей приостанавливается.

Преимущества:

  • Адаптивность: Работает на Windows и Linux, легко настраивается под различные модели Android.

  • Надежность: Встроенная обработка ошибок при поиске контакта, отправке сообщений и блокировке аккаунта.

  • Автоматизация: Полный цикл действий от открытия приложения до обновления файлов выполняется автоматически.