Здравствуйте, надо помочь установить на кали линукс trackurl P.S: если не работали с кали не пишите
Здравствуйте, меня зовут Едуард, готов взяться за вашу работу! опыт больше 2 года, но на данном проекте я не много по этому такая маленькая цена!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам, на основе 1.5 летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на свою работу. В течение недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущеные при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что-бы клиент осталься доволен!
Работаю с такими языками как:
Html
CSS
JavaScript
Vue Js
Sass
Gulp
Php
Php - продвинутый
Docker
Composer
MVC
также имею диплом по прохождению курсов - https://itproger.com/student/355753365cfd7645094a4792af9defec/full-stack
Связь:
Телеграм: https://t.me/eduardsuf
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультацию по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
- Системное администрирование4 заявкиОткрыт7 дней назад
Здравствуйте, нужно свести проект и од мастерить все подробности обсудим)Музыка и Звуки19 заявокЗакрыт19 дней назад
Необходимо внести правки в верстку сайта на Wordpress. все подробности обговорим в тг, сроки желательно сегодня начать, завтра доделать!HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Здравствуйте, нужно сделать wordpress plugin который сможет принимать POST запросы по специальному url, и создавать публикации используя параметры запроса. вам его не нужно делать вам нужно пояснить чтобы я сам понял! работы не много пишите свою ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
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Здравствуйте, нужно помочь с ларавель, нужно как-то связать миграцию с моделью, есть даже пример! Оставляйте свой тг!HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $4
Добрий день, потрібна допомога по ларавелю потрібно зробити задачу звязати модель і міграцію! Ви повинні просто мені пояснити як це зробити! Залишайте свій тг!HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- $5
Здравствуйте, нужно сделать правки на wordpress! цена 5 долларов не больше!HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 месяцев назад