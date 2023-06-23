EduardSuf

Едуард Софілканич EduardSuf

 
23 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
10 часов назад
FullStack - разработчик

Здравствуйте, меня зовут Едуард, готов взяться за вашу работу! опыт больше 2 года, но на данном проекте я не много по этому такая маленькая цена!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, по этому я сам, на основе 1.5 летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на свою работу. В течение недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущеные при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что-бы клиент осталься доволен!

Работаю с такими языками как:

  • Html

  • CSS

  • JavaScript

  • Vue Js

  • Sass

  • Gulp

  • Php

  • Php - продвинутый

  • Docker

  • Composer

  • MVC

также имею диплом по прохождению курсов - https://itproger.com/student/355753365cfd7645094a4792af9defec/full-stack

Связь:

Телеграм: https://t.me/eduardsuf

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультацию по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

PHPJavascriptHTMLCSSDockerSASSGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

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