Требуется веб-дизайнер для работы в команде. Основные задачи: создание дизайна лендосов и многостраничников, верстка на платформе Тильда, разработка концептов и баннеров для соцсетей. Оплата 25.000 рублей плюс KPI, обучение в процессе. График работы свободный, важно выполнять задачи в срок. Приложите примеры своих работ и краткое описание опыта.
Сделать макет Figma
Подробное ТЗ в файле.
Попрошу подавать свою кандидатуру только с наличием похожих проектов в портфолио.
Бюджет и сроки - договорные.
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