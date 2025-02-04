Сделать макет Figma

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки17 просмотров

Подробное ТЗ в файле.

Попрошу подавать свою кандидатуру только с наличием похожих проектов в портфолио.

Бюджет и сроки - договорные.

Figma
3 месяца назад
Zet1X
19 лет
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Был
5 часов назад
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Заявки фрилансеров

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