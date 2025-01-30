Ищется дизайнер для разработки сайтов, включая платформу Тильда. Рассматриваются кандидаты различного уровня, включая начинающих специалистов. Задача включает создание привлекательного и функционального веб-дизайна.
Дизайн сайтів
мобільних додатках. Даний стиль став своєрідним компромісом між мінімалістичністю і скевоморфізмом. З одного боку, цьому стилю властива «матеріальність», яка створює враження взаємодії з реальними фізичними об’єктами, а з іншого – простота і лаконічність як з точки зору графіки, так і з точки зору композиції.
Metro
Стиль Metro був представлений корпорацією Microsoft в 2010 році і з тих пір все ще не втратив своєї актуальності, адже його мінімалістичний і, в той же час, широка палітра кольорів і оригінальна типографіка залишає досить широкий простір для втілення навіть найсміливіших ідей. Більш того, оскільки в основу даного стилю була закладена концепція адаптивності, сторінки, виконані в стилі Metro, однаково добре виглядають на будь-яких пристроях: від стаціонарних комп’ютерів і ноутбуків до смартфонів і планшетів.
Apple-стиль
Говорячи про стиль Apple багато замовників розуміють сайт самої компанії. При цьому, дуже важливо розрізняти бажання зробити «так само» або, іншими словами, просто скопіювати сайт, і відтворення загальної концепції, яка базується на високій якості, мінімалізмі і суворої ієрархії в питанні розміщення інформаційних блоків. І, якщо в першому випадку сайт, як не дивно, виходить досить нудний і не вирізняється з-поміж мільйонів йому подібних, то в другому – абсолютно унікальна сторінка, яка обов’язково запам’ятається кожному відвідувачу.
Flat Design
Flat або плоский стиль з’явився в 2012 році і прийшов на зміну скевоморфізм з його реалістичністю і обсягами, несучи замість мінімалістичний і двомірність. Незважаючи на це, даний стиль ні в якому разі не можна назвати нудним або звичайним, оскільки широке застосування цікавою і незвичною типографіки, яскравих кольорів, великих зображень і навіть відео дозволяє створювати унікальні проекти і успішно реалізовувати складні завдання.
Полігональний стиль
Полігональний стиль надихає своєю простотою і різноманіттям декоративних ефектів, які можуть бути досягнуті градієнтним переходом відтінків одного кольору. Ця стилістика стала поліграфічним і web-трендом в області дизайну сайтів протягом дуже короткого часу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для создания упаковки кейсов в единый PDF-документ. Необходимо объединить несколько кейсов в красивый и профессиональный формат. Ожидается высокое качество работы и соблюдение сроков выполнения.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер-верстальщик для доработки и улучшения дизайна сайта. Необходимо исправить текущие недочеты, внедрить новые идеи и внести правки в верстку для всех устройств. Знание Django и React является преимуществом. Рассматривается долгосрочное сотрудничество на 3 месяца. Укажите стоимость часовой ставки или предложите метод работы.Закрыт2 месяца назад
Требуется разработка одностраничного сайта на платформе Тильда для компании, производящей брендированную сувенирную продукцию и мерч. Сайт должен быть современным, привлекательным и удобным для пользователей, обеспечивая легкий доступ к информации о продукции.Закрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки интерфейса системы лояльности на веб-сайте. В отклике необходимо указать ссылку на портфолио с предыдущими работами и опытом в данной сфере.Закрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для создания дизайна двух лендингов и двух white paper в журнальной верстке. Готовые макеты будут предоставлены. Возможность регулярного сотрудничества при успешной работе.Закрыт3 месяца назад
Необходим уникальный и современный дизайн сайта, который будет использоваться для продажи туров и продвижения туристических предложений. Основная цель - привлечение клиентов и увеличение конверсии. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для создания эффективного интерфейса.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт2 месяца назад