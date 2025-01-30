мобільних додатках. Даний стиль став своєрідним компромісом між мінімалістичністю і скевоморфізмом. З одного боку, цьому стилю властива «матеріальність», яка створює враження взаємодії з реальними фізичними об’єктами, а з іншого – простота і лаконічність як з точки зору графіки, так і з точки зору композиції.

Metro

Стиль Metro був представлений корпорацією Microsoft в 2010 році і з тих пір все ще не втратив своєї актуальності, адже його мінімалістичний і, в той же час, широка палітра кольорів і оригінальна типографіка залишає досить широкий простір для втілення навіть найсміливіших ідей. Більш того, оскільки в основу даного стилю була закладена концепція адаптивності, сторінки, виконані в стилі Metro, однаково добре виглядають на будь-яких пристроях: від стаціонарних комп’ютерів і ноутбуків до смартфонів і планшетів.

Apple-стиль

Говорячи про стиль Apple багато замовників розуміють сайт самої компанії. При цьому, дуже важливо розрізняти бажання зробити «так само» або, іншими словами, просто скопіювати сайт, і відтворення загальної концепції, яка базується на високій якості, мінімалізмі і суворої ієрархії в питанні розміщення інформаційних блоків. І, якщо в першому випадку сайт, як не дивно, виходить досить нудний і не вирізняється з-поміж мільйонів йому подібних, то в другому – абсолютно унікальна сторінка, яка обов’язково запам’ятається кожному відвідувачу.

Flat Design

Flat або плоский стиль з’явився в 2012 році і прийшов на зміну скевоморфізм з його реалістичністю і обсягами, несучи замість мінімалістичний і двомірність. Незважаючи на це, даний стиль ні в якому разі не можна назвати нудним або звичайним, оскільки широке застосування цікавою і незвичною типографіки, яскравих кольорів, великих зображень і навіть відео дозволяє створювати унікальні проекти і успішно реалізовувати складні завдання.

Полігональний стиль

Полігональний стиль надихає своєю простотою і різноманіттям декоративних ефектів, які можуть бути досягнуті градієнтним переходом відтінків одного кольору. Ця стилістика стала поліграфічним і web-трендом в області дизайну сайтів протягом дуже короткого часу