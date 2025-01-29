Дизайн лендинга для туров

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка7 просмотров

Нужно сделать сайт лендинга

Подробности в Telegram

Дизайн лендинговСоздание лендингов
3 месяца назад
guest_1720101501052
10 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

m_razvodovskaya
22 года
год в сервисе
Была
7 часов назад
3 месяца назад
$150
4 дня
Спасибо Мария, отличная работа, всё понравилось, по цене, по срокам и качеству! буду рекомендовать
Замечательный заказчик с интересным проектом, разрабатывать сайт было одно удовольствие! Всем рекомендую! 💓

Заявки фрилансеров

m_razvodovskaya
22 года
год в сервисе
Была
7 часов назад
3 месяца назад