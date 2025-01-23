Требуется разработка дизайна сайта для парикмахерской в соответствии с техническим заданием. Включите информацию о сроках выполнения и стоимости проекта. Обеспечьте привлекательный и функциональный интерфейс для пользователей.
Необходимо создать UI дизайн под фронт-енд сайта
Добрый день.
Необходимо создать UI дизайн под фронт-енд сайта для протокола бесшовного соединения апи
Кому интересно просьба писать
и мы вышлем подробное ТЗ для обсуждения в личку по отклику на заказ
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