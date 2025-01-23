Необходимо создать UI дизайн под фронт-енд сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Добрый день.
Необходимо создать UI дизайн под фронт-енд сайта для протокола бесшовного соединения апи
Кому интересно просьба писать
и мы вышлем подробное ТЗ для обсуждения в личку по отклику на заказ

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
3 месяца назад
asdertak
Роман 
32 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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