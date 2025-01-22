Дизайнер для сайтов и админок

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Закрытнет заявок1 просмотр

Ищу дизайнера для работы над несколькими проектами, включая сайт, админку и дашборды. Требуется опыт работы с медиа и создание функциональных админок для больших команд. Работать придется персонально с заказчиком и небольшой командой разработки.

Дизайн сайтовСоздание пользовательских интерфейсов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
25 лет
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3 месяца назад
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3 месяца назад
Владимир
 
23 года
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Виталик
 
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час назад
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Екатерина
 
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3 дня назад
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Сергей
 
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Владимир
 
37 лет
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Иброхим
 
19 лет
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Артём
 
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10 часов назад
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