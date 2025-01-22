Ищется архитектор для редизайна текущей дизайн-системы и проектирования новой для платформы мини-приложений. Задачи включают постоянное улучшение компонентов, обработку запросов от дизайнеров и поддержку разработки. Опыт в создании и адаптации дизайн-систем приветствуется.
Дизайнер для сайтов и админок
Ищу дизайнера для работы над несколькими проектами, включая сайт, админку и дашборды. Требуется опыт работы с медиа и создание функциональных админок для больших команд. Работать придется персонально с заказчиком и небольшой командой разработки.
Заявки фрилансеров
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