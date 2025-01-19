Требуется доработка игрового сайта в тематике gambling. Необходимо создать элементы как Краш, Джекпот, модальные окна для авторизации и пополнения, а также доработать существующие игры. Ожидается улучшение текущих элементов с акцентом на неоновом-стеклянном стиле. Возможность долгосрочного сотрудничества при успешной работе.