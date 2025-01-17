Дизайнер для проекта в нише здоровья

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Ищем дизайнера для крупного проекта в нише здоровья. Будет несколько задач: создание сайта, баннеров и презентаций. Оплата соответствует объему работы.

Дизайн сайтовСоздание баннеровСоздание презентаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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