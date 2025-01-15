Требуется дизайнер для создания UI/UX дизайна лендинга приложения по доставке еды в Figma. Необходимы современные эстетические решения и фокус на функциональности. Идеальный кандидат должен иметь портфолио с примерами работ в данной сфере. Цветовая схема и элементы интерфейса будут предоставлены.
UX/UI дизайнер для разработки платежных страниц
Ищу UX/UI дизайнера для разработки дизайнов платежных страниц. Нужен профессионал, который сможет качественно выполнить поставленные задачи.
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