Требуется дизайнер для создания UI/UX дизайна лендинга приложения по доставке еды в Figma. Необходимы современные эстетические решения и фокус на функциональности. Идеальный кандидат должен иметь портфолио с примерами работ в данной сфере. Цветовая схема и элементы интерфейса будут предоставлены.