Дизайнер для маркетингового агентства

Маркетинговое агентство ищет дизайнера для удаленной работы. Основные задачи включают разработку дизайна сайтов и лендингов, создание презентаций, PDF-документов, брендбуков, а также дизайн для соцсетей и рекламных материалов. Требуется опыт работы от 1 года и уверенное владение графическими редакторами, знание UX/UI. Бюджет обсуждается.