Дизайнер для маркетингового агентства

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Маркетинговое агентство ищет дизайнера для удаленной работы. Основные задачи включают разработку дизайна сайтов и лендингов, создание презентаций, PDF-документов, брендбуков, а также дизайн для соцсетей и рекламных материалов. Требуется опыт работы от 1 года и уверенное владение графическими редакторами, знание UX/UI. Бюджет обсуждается.

UI/UXДизайн лендинговДизайн сайтовСоздание презентаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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