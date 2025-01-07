Дизайн оформления лендинга

Требуется дизайнер для создания оформления лендинга. Необходимо разработать уникальный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать заданной тематике и привлекать пользователей. Ожидается, что дизайнер предложит несколько концепций и будет работать в тесном сотрудничестве с командой. Важны креативность и опыт в подобных проектах.