Дизайн оформления лендинга

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Закрытнет заявок4 просмотра

Требуется дизайнер для создания оформления лендинга. Необходимо разработать уникальный и привлекательный дизайн, который будет соответствовать заданной тематике и привлекать пользователей. Ожидается, что дизайнер предложит несколько концепций и будет работать в тесном сотрудничестве с командой. Важны креативность и опыт в подобных проектах.

Дизайн лендингов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владимир
 
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