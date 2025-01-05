Нужно сделать дизайн макета сайта, кнопки и тд пропишу сам. Нужен просто аккуратный дизайн для сайта скроллера. На нём будут собраны наши банки партнеры!

Прикладываю скрин как было раньше, нужно сделать всё аккуратно и конструктивно, чтобы когда человек заходил на сайт его глаза радовались