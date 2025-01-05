Дизайн лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки11 просмотров

Нужно сделать дизайн макета сайта, кнопки и тд пропишу сам. Нужен просто аккуратный дизайн для сайта скроллера. На нём будут собраны наши банки партнеры!

Прикладываю скрин как было раньше, нужно сделать всё аккуратно и конструктивно, чтобы когда человек заходил на сайт его глаза радовались

Дизайн лендингов
4 месяца назад
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