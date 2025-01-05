Требуется веб-дизайнер для разработки проекта по таплин. Все необходимые материалы, включая фото и тексты, подготовлены. Обсуждение бюджета будет в личных сообщениях.
Дизайн лендинга
Нужно сделать дизайн макета сайта, кнопки и тд пропишу сам. Нужен просто аккуратный дизайн для сайта скроллера. На нём будут собраны наши банки партнеры!
Прикладываю скрин как было раньше, нужно сделать всё аккуратно и конструктивно, чтобы когда человек заходил на сайт его глаза радовались
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