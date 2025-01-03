Ищется веб-дизайнер для оперативного изменения визуала сайта на Тильде. Необходимо привести готовые блоки к единому стилю и добавить новогодний дизайн. Требуется опыт работы с zero block и примеры выполненных работ. Задача срочная, работа на несколько часов с возможностью почасовой оплаты.