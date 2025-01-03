Требуется редизайн 20-летнего сайта школы, предлагающей обучение в дизайне и декорировании. Главная страница с рекламным слоганом, разделы: 'Дизайн интерьера', 'Флористика', 'Декорирование', 'Компьютерная визуализация'. Цветовая палитра: черный, серый, бежевый. Примеры сайтов для вдохновения включены.
Дизайн главноой страницы сайта
Дизайн главной страницы сайта в слоях
Дизайн главной страницы сайта https://www.proopt-nn.ru
2-3 варианта на Ваш вкус, 2 правки. Хороший отзыв.
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