Требуется разработка 5 логотипов для сайтов: 52dpk.ru, agroinst.ru, 52met.ru и nn-agro.ru. Необходимо предоставить 2-3 варианта для каждого логотипа, с одной правкой. Срок выполнения 2-3 дня. Бюджет 2500 рублей. Ожидается качественная работа и высокий отзыв.
Редизайн старого сайта
Требуется редизайн старого 20 летнего сайта http://www.designschool.lv/ школы, (3 - 4 страницы) предлагающей обучение в сфере дизайна и декорирования.
Главная страница должна содержать рекламный слоган: «Школа предлагает вам освоить профессию дизайнера или создать стильный проект для себя. Практические занятия с профессионалами. Удобный формат обучения. Современные тренды, реальные кейсы, готовые портфолио.
В меню должны быть разделы: «Дизайн интерьера», «Флористика», «Декорирование» и «Компьютерная визуализация».
В каждом разделе необходимо разместить фразу: «Начни творческий путь уже сегодня. Запись на курс.»
Примеры сайтов, которые нравятся нам с дизайнерской точки зрения zinteriors.lv, ferrisrafauli.com.
Цветовая палитра сайта: черный, серый, бежевый.
Дизайн должен быть в Figma
Ждем ваши предложения с портфолио, примерной стоимостью ( в евро или доллары) и сроками выполнения.
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