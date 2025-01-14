Редизайн старого сайта

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Завершен14 заявок62 просмотра

Требуется редизайн старого 20 летнего сайта http://www.designschool.lv/ школы, (3 - 4 страницы) предлагающей обучение в сфере дизайна и декорирования.

Главная страница должна содержать рекламный слоган: «Школа предлагает вам освоить профессию дизайнера или создать стильный проект для себя. Практические занятия с профессионалами. Удобный формат обучения. Современные тренды, реальные кейсы, готовые портфолио.

В меню должны быть разделы: «Дизайн интерьера», «Флористика», «Декорирование» и «Компьютерная визуализация».

В каждом разделе необходимо разместить фразу: «Начни творческий путь уже сегодня. Запись на курс.»

Примеры сайтов, которые нравятся нам с дизайнерской точки зрения zinteriors.lv, ferrisrafauli.com.
Цветовая палитра сайта: черный, серый, бежевый.

Дизайн должен быть в Figma


Ждем ваши предложения с портфолио, примерной стоимостью ( в евро или доллары) и сроками выполнения.

FigmaДизайн сайтов
4 месяца назад
tictac22
Артём 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

KatePetetska
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 часа назад
4 месяца назад
$200
10 дней
Escrow
Катерина качественно выполнила проект. Она учла все требования и пожелания. Результатам все довольны. С удовольствием рекомендую Катерину как отличного специалиста
Рекомендую к сотрудничеству. Четкое Тз , всегда на связи. Отвечает быстро на все вопросы касающиеся заказа .

Заявки фрилансеров

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