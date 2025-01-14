Требуется редизайн старого 20 летнего сайта http://www.designschool.lv/ школы, (3 - 4 страницы) предлагающей обучение в сфере дизайна и декорирования.



Главная страница должна содержать рекламный слоган: «Школа предлагает вам освоить профессию дизайнера или создать стильный проект для себя. Практические занятия с профессионалами. Удобный формат обучения. Современные тренды, реальные кейсы, готовые портфолио.



В меню должны быть разделы: «Дизайн интерьера», «Флористика», «Декорирование» и «Компьютерная визуализация».



В каждом разделе необходимо разместить фразу: «Начни творческий путь уже сегодня. Запись на курс.»



Примеры сайтов, которые нравятся нам с дизайнерской точки зрения zinteriors.lv, ferrisrafauli.com.

Цветовая палитра сайта: черный, серый, бежевый.

Дизайн должен быть в Figma



Ждем ваши предложения с портфолио, примерной стоимостью ( в евро или доллары) и сроками выполнения.