tictac22

Артём tictac22

 
28 летЛатвия/Даугавпилс
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Вызывали Full-stack developer на час?

Моя цель - сделать вам лучше!

В своём подходе с клиентами я пользуюсь методом:"Клиент всегда прав", поэтому после совместной работе клиенты у меня остаются всегда довольны.

Я целеустремлённый и ответственный, поэтому заказ всегда будет доведён до конца и в нужные сроки.

Как Full-stack developer, в своих работах использую технологии такие как:

  • HTML, CSS, JS, GULP, Webpack

  • PHP, LAMP

  • React, Vue, Redux, Pinia, Typescript, Next.js,

  • Node.js, Express, Nest.js

  • Git, Docker, Figma

PHPTypeScriptHTMLCSSFigmaReact
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