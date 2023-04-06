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Моя цель - сделать вам лучше!
В своём подходе с клиентами я пользуюсь методом:"Клиент всегда прав", поэтому после совместной работе клиенты у меня остаются всегда довольны.
Я целеустремлённый и ответственный, поэтому заказ всегда будет доведён до конца и в нужные сроки.
Как Full-stack developer, в своих работах использую технологии такие как:
HTML, CSS, JS, GULP, Webpack
PHP, LAMP
React, Vue, Redux, Pinia, Typescript, Next.js,
Node.js, Express, Nest.js
Git, Docker, Figma
Портфолио
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