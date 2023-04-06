Вызывали Full-stack developer на час?

Моя цель - сделать вам лучше!

В своём подходе с клиентами я пользуюсь методом:"Клиент всегда прав", поэтому после совместной работе клиенты у меня остаются всегда довольны.

Я целеустремлённый и ответственный, поэтому заказ всегда будет доведён до конца и в нужные сроки.

Как Full-stack developer, в своих работах использую технологии такие как: