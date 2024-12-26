Дизайн сайта медицинской тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок2 просмотра

Необходимо сделать дизайн сайта медицинской клиники (лендинг).

Есть бриф с описанием структуры и конкурентов.

Подробнее лучше обсудить в тг (в профиле).

Дизайн лендинговДизайн сайтов
4 месяца назад
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Кайрат
 
38 лет
4 месяца в сервисе
Был
19 часов назад
3 месяца назад
Екатерина
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
2 отзыва
3 месяца назад
Виктория
 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Была
3 дня назад
4 месяца назад
Игорь
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
180 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Денис
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 отзывов
4 месяца назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
4 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
130 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Анна
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
19 часов назад
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
380 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
34 минуты назад
447 отзывов
4 месяца назад
Алексей
 
44 года
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 отзывов
4 месяца назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
287 отзывов
4 месяца назад
Чокан
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Дмитрий
 
24 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Алексей
 
41 год
19 лет в сервисе
Был
13 часов назад
53 отзыва
4 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
4 месяца назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Максим
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
42 отзыва
4 месяца назад