Дизайн сайта на тильде

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Закрыт2 заявки7 просмотров

Есть одностроничный сайт с готовым дизайном, сделанным профаном. Нужно изменить и доработать дизайн. Важно это сделать сразу на тильде. Логотип есть, основной цвет выбран. Больше деталей в лс

TildaДизайн сайтов
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