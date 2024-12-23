Требуется опытный дизайнер для разработки концепции и визуализации проекта. Идеальный кандидат должен обладать креативным подходом и опытом работы в области дизайна сайтов. Ожидается создание уникальных идей и качественной визуализации для успешной реализации проекта.
Дизайн сайта на тильде
Есть одностроничный сайт с готовым дизайном, сделанным профаном. Нужно изменить и доработать дизайн. Важно это сделать сразу на тильде. Логотип есть, основной цвет выбран. Больше деталей в лс
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