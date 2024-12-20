Дизайн для сервиса доставки еды

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Ищем UX/UI дизайнера для работы над проектом регионального сервиса доставки еды. Необходим опыт в проектировании и разработке дизайна личного кабинета пользователя и CRM. На первой итерации потребуется реализовать небольшую базовую часть функционала. Ждем портфолио и прайс.

UI/UXДизайн интерфейсов
4 месяца назад
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