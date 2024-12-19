Необходимо адаптивно сверстать карточку товара для сайта на Битрикс. Требуются навыки PHP, HTML/CSS, базовый JavaScript, работа с Git и Figma. Опыт работы с API Bitrix и оптимизация по pagespeed обязательны. Портфолио, стоимость и время выполнения работ также необходимы.
Лендинг схуднення
Всім привіт. Потрібний лендос по продажі курсу схуднення. 4-5 блоків і одна сторінка внутрішня. Аналог: https://rasprekrasniedetki.weblium.site/
Контент в нас весь є. Потрібно зараз за пару годин зробити. Бюджет 1500 грн
Заявки фрилансеров
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