Нужно разработать UI-интерфейс для продукта, который автоматизирует работу digital-агентства (сбор KPI по контекстной рекламе и SEO, создание клиентских отчетов и т.д)



Во вложении к задаче техническое задание, в котором описаны все элементы интерфейса, которые нужно нарисовать, начать работу предлагаю с продукта Каналы (ТЗ п.7), а после переходить к другим продуктам



В техническом задании в продуктах Каналы, Статистика, Планирование поместилась лишь часть прототипа, остальная часть доступна в Figma: https://www.figma.com/design/iyrAtmegMKN7LlOW087K4r/SAO?node-id=626-8&t=7aErq0kR6MPYIhel-1:

При работе над дизайном можно ориентироваться на референс личного кабинета сервиса: https://roistat.com



В этом проекте в большей степени важна внимательность к деталям (например, в прототипе в ячейках все текстовые значения прижаты к левой части ячейки, а цифровые значения к правой)



При выборе Подрядчика буду ориентироваться на релевантный опыт, бюджет и сроки