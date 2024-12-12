Разработка UI-интерфейса для системы автоматизации digital-агентства

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Закрыт4 заявки25 просмотров

Нужно разработать UI-интерфейс для продукта, который автоматизирует работу digital-агентства (сбор KPI по контекстной рекламе и SEO, создание клиентских отчетов и т.д)


Во вложении к задаче техническое задание, в котором описаны все элементы интерфейса, которые нужно нарисовать, начать работу предлагаю с продукта Каналы (ТЗ п.7), а после переходить к другим продуктам


В техническом задании в продуктах Каналы, Статистика, Планирование поместилась лишь часть прототипа, остальная часть доступна в Figma: https://www.figma.com/design/iyrAtmegMKN7LlOW087K4r/SAO?node-id=626-8&t=7aErq0kR6MPYIhel-1:

При работе над дизайном можно ориентироваться на референс личного кабинета сервиса: https://roistat.com

В этом проекте в большей степени важна внимательность к деталям (например, в прототипе в ячейках все текстовые значения прижаты к левой части ячейки, а цифровые значения к правой)

При выборе Подрядчика буду ориентироваться на релевантный опыт, бюджет и сроки

FigmaUI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
respayn
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