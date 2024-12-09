Дизайнер (соц. сети, печатка)

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На проект (3 мес.) ищем дизайнера.

Неполная занятость, но плавающий график, опыт работы в ai, photoshop, figma.

Портфолио и запросы по зп в ЛС.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopFigma
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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