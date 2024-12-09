Ищем дизайнеров с опытом в области tech и saas для разработки дизайна сайта и графики для социальных сетей. Важны свободные слоты для созвонов и быстрая адаптация в проекте. Необходимо предоставить портфолио, стоимость услуг и примеры ТЗ.