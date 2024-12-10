Ищется дизайнер для прорисовки раздела глоссария на сайте turbodoc.io. Задача включает оформление около 60 статей, разделенных по категориям хештегов. Опыт работы над коммерческими проектами является обязательным. Срок выполнения - ближайшие несколько дней. Техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях.
Изменить существующий дизайн
Есть сайт www.delicio.kz
Есть исходник фигма. Это наш авторский дизайн.
Необходимо :
Не меняя дизайн изменить контент и структуру на тематику разработка мобильных приложений ( объем текста тот же останется ) контент я предоставлю.
Все картинки связанные с доставкой еды заменить на такое же качественные но по тематике разработка мобильных приложений на заказ.
Срок : 4 часа
Исполнителя выбираю в течении часа.
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