Изменить существующий дизайн

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки18 просмотров

Есть сайт www.delicio.kz

Есть исходник фигма. Это наш авторский дизайн.

Необходимо :

  1. Не меняя дизайн изменить контент и структуру на тематику разработка мобильных приложений ( объем текста тот же останется ) контент я предоставлю.

  2. Все картинки связанные с доставкой еды заменить на такое же качественные но по тематике разработка мобильных приложений на заказ.

Срок : 4 часа

Исполнителя выбираю в течении часа.

FigmaДизайн сайтовОбработка изображений
5 месяцев назад
awstudio
Максим 
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онлайн

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