Wireframe & Prototype designs

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Закрыт8 заявок421 просмотр

Доброго дня.

Потрібно зробити макет головної сторінки та однієї з допоміжних. Обгрунтувати свій вибір.

Сама задача в додатку.

Создание пользовательских интерфейсов
5 месяцев назад
guest_1733944963801
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

Mone_
37 лет
11 лет в сервисе
Была
13 минут назад
5 месяцев назад
$100
2 дня
Escrow
Дуже хороший замовник, детально розписала всі вимоги, надала якісне ТЗ, дуже допомогло в роботі. Однозначно всім раджу!

Заявки фрилансеров

Mone_
37 лет
11 лет в сервисе
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13 минут назад
5 месяцев назад
Андрей
 
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