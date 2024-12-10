Я ищу дизайнера, который сможет создать сайт с инструкциями для товара в нише маркетплейсов.

Основной упор должен быть на удобство и понятность сайта.

Требуется опыт работы и умение создавать сайты на Таплинк.

При отклике необходимо прислать несколько работ и прайс на работу.

Начните сообщение со слова "Таплинк".