Дизайн сайта на Таплинк

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок11 просмотров

Я ищу дизайнера, который сможет создать сайт с инструкциями для товара в нише маркетплейсов.

Основной упор должен быть на удобство и понятность сайта.

Требуется опыт работы и умение создавать сайты на Таплинк.

При отклике необходимо прислать несколько работ и прайс на работу.

Начните сообщение со слова "Таплинк".

Дизайн сайтов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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