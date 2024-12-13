Требуется разработка UI-интерфейса для продукта, автоматизирующего работу digital-агентства. Основное внимание уделяется продуктам Каналы, Статистика и Планирование. В техническом задании описаны элементы интерфейса, также доступен прототип в Figma. Важно учитывать детали и точность в дизайне. Релевантный опыт, бюджет и сроки будут критичны при выборе подрядчика.
Внештатный дизайнер для макетов
Ищу фриланс-дизайнера для создания макетов.
Работа будет оформлена официально по договору ГПХ.
Ожидаю качественное выполнение и креативный подход.
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