Дизайнер для интернет-магазина товаров для животных

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Требуется опытный дизайнер на частичную занятость для интернет-магазина товаров для животных. Задачи включают создание посадочной страницы по рассрочке и другие задачи в области UI/UX и графического дизайна. Ищем человека с навыками выше среднего, поэтому присылайте портфолио и условия работы. Задание оплачиваемое, цену называете вы.

UI/UXДизайн интернет-магазиновДизайн лендинговСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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