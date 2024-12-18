Дизайнер для интернет-магазина товаров для животных

Требуется опытный дизайнер на частичную занятость для интернет-магазина товаров для животных. Задачи включают создание посадочной страницы по рассрочке и другие задачи в области UI/UX и графического дизайна. Ищем человека с навыками выше среднего, поэтому присылайте портфолио и условия работы. Задание оплачиваемое, цену называете вы.