Графический дизайнер на постоянную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Нужен графический дизайнер для постоянной работы. Основные задачи включают графическое оформление сторис, оформление графики актуальных, оформление постов. Ожидаю примеры работ и прайс.

Дизайн постов
5 месяцев назад
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5 месяцев назад