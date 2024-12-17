Графический дизайнер на постоянную работу

Необходимо создать сайт на Webflow, копируя дизайн и структуру страниц с сайта конкурента. Задача включает сохранение всех визуальных и функциональных элементов, адаптивность для всех устройств, перенос контента и настройку функционала (формы, кнопки). Примеры работ и сроки выполнения обязательны для отклика.