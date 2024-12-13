Необходимо создать сайт на Webflow, копируя дизайн и структуру страниц с сайта конкурента. Задача включает сохранение всех визуальных и функциональных элементов, адаптивность для всех устройств, перенос контента и настройку функционала (формы, кнопки). Примеры работ и сроки выполнения обязательны для отклика.
Придумать несколько вариантов обложек для сайта (фонов)
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