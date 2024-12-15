Требуется веб-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Мы онлайн-школа по отношениям для мужчин, ищем веб-дизайнера для долгосрочного сотрудничества. Задачи включают создание макетов в Figma, внесение изменений на сайты Tilda, оформление презентаций для вебинаров, создание чек-листов и гайдов, баннеров для гугл опросников и т.д. Требуется опыт работы с Figma и Tilda, креативность и умение работать в команде.

FigmaTildaДизайн сайтовСоздание баннеровСоздание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Матвей
 
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