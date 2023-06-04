Добрый день! Есть уникальный дизайн, разработанный в Figma. Есть потребность натянуть сайт на Тильду (Webflow) Посмотреть дизайн можно тут Так ж рассмотрю верстку на React, ...
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- $300Веб-программирование5 заявокОткрыт13 дней назад
- $50
https://agencyxtemplate.webflow.io/ требуется сделать сайт на основе этого дизайна на вебфлоу и помочь разобраться в админкеWebflowВеб-программирование3 заявкиОткрытмесяц назад
- $1600
Здравствуйте, ТЗ вышлю на почту. Есть готовый дизайн на webflow, который никак грамотно не мигрировать в ВордПресс. Нужно сделать такой же либо похожий дизайн. Помимо прочего нужен калькулятор цены (в виде слайдера ...WordPressСайт на WordPressWebflowВеб-программирование20 заявокЗакрытмесяц назад
- $1200
Нужно создать 6-страничный сайт для CRM системы на Webflow или Squarespace. Есть макет в figma. В отклике прикрепите пожалуйста ваши работыСайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 месяца назад
Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать сайт образовательного проекта с регистрацией на Weblow из 15 разных страниц. ТЗ исполнителям с отзывами и опытом.WebflowВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день! Необходимо сделать сайт для тренингового агенства. Выбрали webflow в качестве конструктора. Хочу найти фрилансера, стиль которого мне понравиться. Присылайте, пожалуйста, ваше портфолио выполненных работ на этом конструкторе. СпасибоWebflowСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $4000
Ищем человека, который сможет реализовать наш дизайн одностраничного сайта на платформе webflow. Присылайте свои работы, понравившимся кандиатам будем писать в личку) Всем хорошего дняWebflowСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 месяца назад
Потрібно внести правки на сайті з CMS Webflow. Обов'язково досвід роботи в даній CMS. Список завдань прикріплюю. Сайт https://www.hochzeitsplauderei.de/.WebflowСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 месяца назад
Потрібно внести правки на сайті з CMS Webflow. Обов'язково досвід роботи в даній CMS. Список завдань (англійською і українською мовою) прикріпляю. Сайт https://www.hochzeitsplauderei.de/WebflowHTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Задача Мы ищем разработчика, кто сможет реализовать сайт и сервис с личным кабинетом на конструкторе кода (webflow либо bubble, на усмотрение исполнителя) Краткое описание проекта: сервис предназначен для поиска репетиторов и учеников. Пользователь может зарегистрироваться на нашей ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Нам необходимо сверстать страницу по макету. Используя инструменты HTML CSS JS. Либо webflow. Результат работы задеплоить используюя github pagesJavascriptHTMLCSSWebflowЗавершен7 месяцев назад
Нам необходимо сверстать страницу по макету.Используя инструменты HTML CSS JSЛибо webflow Результат работы задеплоить используюя github pagesЗавершен7 месяцев назад
Добрый день! Есть сайт на тестовом домене на webflow, есть ТЗ по SEO, которое нужно внести перед тем как выкатить проект на боевой домен. Ищу исполнителя. ТЗ доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1kSeylxdBxNLrfLIA6mV7q-uwM7yH2Jvz/edit#heading=h.gjdgxs [b]Так же готова рассмотреть вариант переноса шаблона ...WordPressПравки на сайтWebflowСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Здравствуйте, фрилансеры! Мы ищем талантливого UI/UX-дизайнера для создания индивидуального, приятного и SEO-оптимизированного сайта ресторана. Нам важно, чтобы этот сайт был создан на существующей CMS, такой как Webflow, SquareSpace или WordPress. Мы ищем визуально потрясающий, профессиональный ...WordPressДизайн сайтаWebflowДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Сделать копию сайта готового с tilda. С максимально приближенной динамикой. Сайт будет эдентичным, но на английском. Текст есть. Интересует прайс и срок. Спасибо. Сам сайт feelway.ruTildaWebflowСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо качественно сделать сайт внедряя анимацию. Сделать соблюдая основные требования в разметке. Макет в фигма предоставим. Подробнее можно ознакомиться в этих видео: 1 — [url=https://www.loom.com/share/09f79c0ea13c47f4b5f0246d46b3e987]https://www.loom.com/share/09f79c0ea13c47f4b5f0246d46b3e987[/url] 2 — [url=https://www.loom.com/share/c992a6ab79b74cd096cc8782c3d49a27]https://www.loom.com/share/c992a6ab79b74cd096cc8782c3d49a27[/url] 3 — [url=https://www.loom.com/share/32f8e10988fb46ddb576670c1656f44c]https://www.loom.com/share/32f8e10988fb46ddb576670c1656f44c[/url] 4 — [url=https://www.loom.com/share/675cf1436e3b46cb924e8ee46fde895e]https://www.loom.com/share/675cf1436e3b46cb924e8ee46fde895e[/url]HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Здравствуйте Нужно перенести сайт с 2 языковыми версиями (около 30 страниц), из них около 8 страниц уникальных, а остальные - шаблонные (блог). Сейчас сайт на базе Тильды, но из-за проблем с платформой решили перенести на что-то более ...TildaWebflowСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Нужен wtbflow разработчик (интернет магазин) Дизайн готов, покажу в лично переписке Кому интересно оставляйте контактные данные, спасибоWebflowИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Нужно сделать сайта: figma + webflow/wix Объем работы: - Главная страница такого сайт, по количеству блоков и содержанию наш сайт схож с сайтом наших коллег: https://claid.ai Для начала работы, пожалуйста, вышлите: - 2-3 примера сайтов, схожих с примером - сроки ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрытгод назад
Верстка сайту з фігми. 1 сторінка сайту. Зробити сайт треба в конструкторі WebflowВерстка сайтаWebflowЗавершенгод назад