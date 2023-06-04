Заказать услуги программиста Webflow

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  • Webflow template install

    $50

    https://agencyxtemplate.webflow.io/ требуется сделать сайт на основе этого дизайна на вебфлоу и помочь разобраться в админке

    Webflow
    Веб-программирование3 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • Сайт на wordpress, с калькулятором цены и возможностью загрузки файлов

    $1600

    Здравствуйте, ТЗ вышлю на почту. Есть готовый дизайн на webflow, который никак грамотно не мигрировать в ВордПресс. Нужно сделать такой же либо похожий дизайн. Помимо прочего нужен калькулятор цены (в виде слайдера ...

    WordPressСайт на WordPressWebflow
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Сайт на WebFlow

    Коллеги, Добрый день! Требуется реализовать сайт образовательного проекта с регистрацией на Weblow из 15 разных страниц. ТЗ исполнителям с отзывами и опытом.

    Webflow
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сделать сайт на Webflow

    Добрый день! Необходимо сделать сайт для тренингового агенства. Выбрали webflow в качестве конструктора. Хочу найти фрилансера, стиль которого мне понравиться. Присылайте, пожалуйста, ваше портфолио выполненных работ на этом конструкторе. Спасибо

    Webflow
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Webflow developer

    $4000

    Ищем человека, который сможет реализовать наш дизайн одностраничного сайта на платформе webflow. Присылайте свои работы, понравившимся кандиатам будем писать в личку) Всем хорошего дня

    Webflow
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Правки на сайті з CMS Webflow

    Потрібно внести правки на сайті з CMS Webflow. Обов'язково досвід роботи в даній CMS. Список завдань (англійською і українською мовою) прикріпляю. Сайт https://www.hochzeitsplauderei.de/

    Webflow
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка сайта и личного кабинета (на Webflow или Bubble)

    Задача Мы ищем разработчика, кто сможет реализовать сайт и сервис с личным кабинетом на конструкторе кода (webflow либо bubble, на усмотрение исполнителя) Краткое описание проекта: сервис предназначен для поиска репетиторов и учеников. Пользователь может зарегистрироваться на нашей ...

    FigmaWebflow
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Сверстать лендинг по макету

    Нам необходимо сверстать страницу  по макету.Используя инструменты HTML CSS JSЛибо webflow Результат работы задеплоить используюя github pages

    HTMLCSSWebflow
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Внести SEO правки на сайт на webflow

    Добрый день! Есть сайт на тестовом домене на webflow, есть ТЗ по SEO, которое нужно внести перед тем как выкатить проект на боевой домен. Ищу исполнителя. ТЗ доступно по ссылке https://docs.google.com/document/d/1kSeylxdBxNLrfLIA6mV7q-uwM7yH2Jvz/edit#heading=h.gjdgxs [b]Так же готова рассмотреть вариант переноса шаблона ...

    WordPressПравки на сайтWebflow
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • UI/UX-дизайнер | Дизайн сайта для ресторана

    Здравствуйте, фрилансеры! Мы ищем талантливого UI/UX-дизайнера для создания индивидуального, приятного и SEO-оптимизированного сайта ресторана. Нам важно, чтобы этот сайт был создан на существующей CMS, такой как Webflow, SquareSpace или WordPress. Мы ищем визуально потрясающий, профессиональный ...

    WordPressДизайн сайтаWebflow
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Разработка сайт на bubble/webflow

    Сделать копию сайта готового с tilda. С максимально приближенной динамикой. Сайт будет эдентичным, но на английском. Текст есть. Интересует прайс и срок. Спасибо.  Сам сайт feelway.ru

    TildaWebflow
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сверстать сайт по макету figma на webflow

    Необходимо качественно сделать сайт внедряя анимацию. Сделать соблюдая основные требования в разметке. Макет в фигма предоставим. Подробнее можно ознакомиться в этих видео: 1 — [url=https://www.loom.com/share/09f79c0ea13c47f4b5f0246d46b3e987]https://www.loom.com/share/09f79c0ea13c47f4b5f0246d46b3e987[/url] 2 — [url=https://www.loom.com/share/c992a6ab79b74cd096cc8782c3d49a27]https://www.loom.com/share/c992a6ab79b74cd096cc8782c3d49a27[/url] 3 — [url=https://www.loom.com/share/32f8e10988fb46ddb576670c1656f44c]https://www.loom.com/share/32f8e10988fb46ddb576670c1656f44c[/url] 4 — [url=https://www.loom.com/share/675cf1436e3b46cb924e8ee46fde895e]https://www.loom.com/share/675cf1436e3b46cb924e8ee46fde895e[/url]

    FigmaWebflow
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Перенести сайт на Webflow

    Здравствуйте Нужно перенести сайт с 2 языковыми версиями (около 30 страниц), из них около 8 страниц уникальных, а остальные - шаблонные (блог). Сейчас сайт на базе Тильды, но из-за проблем с платформой решили перенести на что-то более ...

    TildaWebflow
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Нужно сделать сайта: figma + webflow/wix

    Нужно сделать сайта: figma + webflow/wix Объем работы: - Главная страница такого сайт, по количеству блоков и содержанию наш сайт схож с сайтом наших коллег: https://claid.ai Для начала работы, пожалуйста, вышлите: - 2-3 примера сайтов, схожих с примером - сроки ...

    FigmaWixWebflow
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    год назад