Необходимо разработать сайт с фокусом на дальнейшее продвижение в ТОП поисковых систем для американского рынка. Ожидается создание качественного контента и SEO-оптимизация.
Сайт на webflow
Всім привіт,
у нас є невеликий проєкт, потрібно зробити односторінковий сайт (ленд) на Webflow.
Дизайн вже готовий, потрібно реалізувати його на Webflow.
Усі деталі надішлю кандидату.
Бюджет за домовленістю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $4000
Необходимо создать интернет-магазин с товарами из Китая, включая интеграцию с оптовыми маркетплейсами. Ищем специалистов с опытом разработки подобных сайтов и пониманием взаимодействия с Китаем. Проект требует полной ответственности за все этапы создания сайта.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать сайт для онлайн-школы «под ключ» и настроить органический трафик. Также необходимо привлечь 1000 подписчиков в Telegram и собрать отдел продаж из 10 менеджеров. Бюджет проекта — от 100 тысяч рублей. Опыт работы с проектами аналогичного масштаба приветствуется.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка одностраничного сайта на платформе Tilda или аналогичном сервисе. На странице должны быть размещены ссылки на прайс, мессенджеры и каталог. Проект должен быть готов под ключ с учетом удобства навигации и дизайна.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка сайта «под ключ» с функционалом, схожим с сайтом PropellerAds. Ожидается создание дизайна, программирование и тестирование. Необходимы навыки в веб-разработке и опыт создания аналогичных проектов.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо разработать сайт на 2-3 страницы с обязательной авторизацией по номеру телефона. На главной странице должна быть форма для ввода телефона. Данные пользователей передаются на Telegram-бота для дальнейшей обработки. Управление сайтом осуществляется через бота. Подробное техническое задание доступно в Telegram.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Требуется разработать форму заказа для микроватобуса в рамках проекта по созданию сайта «под ключ». Необходимо учесть все функциональные требования для удобства пользователей.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка сайта опен кейсов для CS2 с удобной админ панелью. Функционал включает авто-закупку вещей, редактирование кейсов, статистику, блокировку пользователей, поддержку промокодов и интеграцию с Steam API. Дизайн уже задуман, требуется его реализация с учетом удобства. Опыт создания подобных сайтов приветствуется.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать сайт криптообменника с простым и понятным интерфейсом на нескольких языках. Функционал включает регистрацию, управление профилем, актуальные курсы, систему рейтинга и возможность покупки, продажи и обмена криптовалют.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт3 месяца назад