Сайт на webflow

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок352 просмотра

Всім привіт,

у нас є невеликий проєкт, потрібно зробити односторінковий сайт (ленд) на Webflow.

Дизайн вже готовий, потрібно реалізувати його на Webflow.

Усі деталі надішлю кандидату.

Бюджет за домовленістю.

WebflowСоздание одностраничных сайтов
4 месяца назад
NIKITIN_DA
Богдан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Дмитрий
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
48 отзывов
4 месяца назад
Александр
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
41 отзыв(-1)
4 месяца назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
17 отзывов
4 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад