Требуется провести диалог по объявлению на Avito и оставить положительный отзыв. Задача включает в себя написание сообщения и отзыв на указанный товар. Ожидается качественное и убедительное взаимодействие.
Cleaning service
Потрібно створити сайт, з подальшим просуванням його в Топ, ринок США
Заявки фрилансеров
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