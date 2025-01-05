Необходимо разработать рекламу для социальных сетей, ориентированную на дропшопинг. Требуется создание контекстной рекламы, которая привлечет внимание целевой аудитории и повысит продажи. Укажите свои идеи и предложения по дизайну и содержанию рекламы.
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