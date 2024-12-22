Требуется настройка контекстной рекламы для экстрасенса и таролога. Ожидаются предложения по лидам в сфере таро и магии. Важно создать эффективную рекламную кампанию, которая привлечет целевую аудиторию.
Налаштування контекстної реклами в google.ads
Потрібно налаштувати рекламні кампанії в google.ads на сайти з товарами. ГЕО - Україна, 2 РК, сам рекламний кабінет надам.
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