Налаштування контекстної реклами в google.ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок34 просмотра

Потрібно налаштувати рекламні кампанії в google.ads на сайти з товарами. ГЕО - Україна, 2 РК, сам рекламний кабінет надам.

Google AdsКонтекстная рекламаНастройка рекламных кампаний
4 месяца назад
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