Меня зовут Елена, я являюсь бизнес-ассистенотом проекта по ремонту стиральных машин во Флориде, США. У меня есть кабинет в Google Ads (зарегестрированы через агентство), мы произвели загрузку 75 000 объявлений (На данный момент ищу специалиста, который поможет с настройкой рекламы и запуском)

Среди объявлений нужно отсеять те, которые не относятся к нашей тематике и докрутить остальные

По стоимости выолнения данной услуги: жду предложений от исполнителя