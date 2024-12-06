Требуется выполнить полный аудит рекламного аккаунта на Amazon для PPC. Оцените текущие кампании, выявите проблемные зоны и предоставьте рекомендации для повышения эффективности рекламы.
Настройка Google Ads
Меня зовут Елена, я являюсь бизнес-ассистенотом проекта по ремонту стиральных машин во Флориде, США. У меня есть кабинет в Google Ads (зарегестрированы через агентство), мы произвели загрузку 75 000 объявлений (На данный момент ищу специалиста, который поможет с настройкой рекламы и запуском)
Среди объявлений нужно отсеять те, которые не относятся к нашей тематике и докрутить остальные
По стоимости выолнения данной услуги: жду предложений от исполнителя
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