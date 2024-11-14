Настройка таргетированной и контекстной рекламы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт6 заявок47 просмотров

Для проекта международных перевод требуется настроить РК в платных каналах.
А также:
-Формирование воронки продаж: разработка и настройка воронки продаж с использованием триггеров, направленных на целевые действия, с учетом офферов и характеристик целевой аудитории.
-Настройка рекламных кабинетов: создание, настройка и оптимизация рекламных кампаний в контекстной и таргетированной рекламе (например, Яндекс.Директ, Google Ads, VK, Facebook/Instagram).
-Разработка медиаплана с unit-экономикой: формирование медиаплана с декомпозицией по источникам трафика и расчетом unit-экономики для каждой кампании.
-Определение key vision и подготовка креативов: определение ключевой идеи и позиционирования для креативов, создание или адаптация материалов под различные форматы объявлений в зависимости от офферов и целевой аудитории.
-Запуск и ведение рекламных кампаний: запуск кампаний, мониторинг показателей эффективности, регулярная оптимизация для достижения KPI.

FacebookGoogle AdsInstagramВКонтактеКонтекстная рекламаНастройка рекламных кампанийСоздание креативовТаргетированная рекламаУправление рекламными кампаниямиЯндекс Директ
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