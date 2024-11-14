Настройка таргетированной и контекстной рекламы

Для проекта международных перевод требуется настроить РК в платных каналах.

А также:

-Формирование воронки продаж: разработка и настройка воронки продаж с использованием триггеров, направленных на целевые действия, с учетом офферов и характеристик целевой аудитории.

-Настройка рекламных кабинетов: создание, настройка и оптимизация рекламных кампаний в контекстной и таргетированной рекламе (например, Яндекс.Директ, Google Ads, VK, Facebook/Instagram).

-Разработка медиаплана с unit-экономикой: формирование медиаплана с декомпозицией по источникам трафика и расчетом unit-экономики для каждой кампании.

-Определение key vision и подготовка креативов: определение ключевой идеи и позиционирования для креативов, создание или адаптация материалов под различные форматы объявлений в зависимости от офферов и целевой аудитории.

-Запуск и ведение рекламных кампаний: запуск кампаний, мониторинг показателей эффективности, регулярная оптимизация для достижения KPI.