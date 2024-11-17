Проект в ЯД

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок32 просмотра

Требуется изготовить, настроить, запустить РК в Яндекс директ.

Настройка рекламных кампанийЯндексЯндекс Директ
6 месяцев назад
WDocs
66 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Даниил
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Света
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
10 дней назад
5 месяцев назад
Роман
 
41 год
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
25 отзывов
5 месяцев назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
20 часов назад
27 отзывов
6 месяцев назад
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Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
92 отзыва
6 месяцев назад
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Контекстная реклама