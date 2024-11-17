Требуется помощь в создании простой кампании в Google Ads. Основная задача - устранить проблемы с отображением объявлений. Ищем специалиста, который поможет запустить рекламу и оптимизировать её настройки.
Проект в ЯД
Требуется изготовить, настроить, запустить РК в Яндекс директ.
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