День добрый уважаемые русскоязычные специалисты по рекламе! Необходимо настроить рекламу в рекламных сетях. Рассматриваются сети, где требуется минимум вложений на показы или переходы по баннерам или объявлениям(или постам)

Бюджет пока не смотрите в объявлении,так как сначала мы делаем тестовые запуски и уже исходя из выхлопа решаем вопрос об увеличении бюджета на рекламу

Ваш доход может зависеть как фиксированная оплата или % от дохода компании,т.е. по договоренности:

Ресурсы, где требуется размещение рекламы

YouTube

Telegram

Социальные сети

Контекстная реклама

Instagram

Google Ads