Задача заключается в публикации одного положительного отзыва на Яндекс картах о компании. Необходимо проявить активность на карточке, оставить отзыв через 4 часа после просмотра. Отзыв должен быть с оценкой 5 звезд и соответствовать требованиям. Важно, чтобы отзыв был виден и не было скриншотов. Отчет включает фамилию и имя аккаунта.